L'OL passera devant la DNCG ce jeudi

John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La réunion entre l'OL et la DNCG se tiendra ce jeudi 27 juin. Le club en saura ensuite plus sur la possibilité de se montrer actif cet été.

Au vu des informations parues ces derniers jours, même si la période du mercato demande d'avancer avec prudence sur ces sujets, l'OL n'a pas forcément attendu son passage devant la DNCG pour s'activer. Ce qui est logique, car dans cette jungle qu'est la fenêtre des transferts, aucun retard n'est permis si l'on souhaite arriver à ses fins dans ses dossiers. Mais à partir de jeudi, l'Olympique lyonnais pourra sûrement se montrer encore plus offensif et boucler officiellement des arrivées.

C'est en effet ce 27 juin, à 9 heures, que la LFP a programmé sa prochaine session dédiée au contrôle de la gestion financière des institutions sportives du football professionnel français. Le club rhodanien y participera. L'instance donnera ensuite, en principe en fin de journée, ses conclusions.

L'OL a vendu la majorité de ses actifs avant la DNCG

Au contraire de l'année dernière, l'OL devrait cette fois-ci échapper à d'éventuelles sanctions. On se souvient que l'an passé, il avait été soumis à un encadrement de sa masse salariale. Cela ne sera probablement pas le cas pour 2024, mais l'Olympique lyonnais n'en reste pas moins dans une situation financière poussive.

Ses récentes ventes, celle de sa licence féminine à Michele Kang, puis celles de l'Arena et de la franchise américaine Seattle Reign FC (ex-OL Reign) finalisées en ce mois de juin, lui ont permis d'économiser et de faire rentrer plusieurs millions d'euros dans les caisses. C'est d'ailleurs pour finaliser les deux dernières cessions que la date initiale du passage devant la DNCG, prévue le 12 juin, avait finalement été remportée. Le 27 juin devrait marquer pour de bon la fin de ce dossier estival, au moins pour cette année. Les Rhodaniens pourront ainsi avancer plus concrètement leurs pions sur le mercato.