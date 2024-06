La vente d'OL Reign pour 54 millions d'euros est officielle

Eagle Football Club a officialisé la vente du Seattle Reign FC ce lundi, par le biais d'un communiqué. Cela va rapporter 54 millions d'euros au groupe.

Après la LDLC Arena, c'est la cession du Seattle Reign FC (ex-OL Reign) qui est désormais officielle. Cette vente à un groupe qui comprend les Seattle Sounders et le Groupe Carlyle (société de gestion d'actifs) entre dans une stratégie de "recentrage sur le football masculin". Sur X, Jean-Michel Aulas a félicité John Textor et Laurent Prud'homme pour cette cession : "Bravo à John et Laurent d'avoir su réaliser cet actif OL Reign féminin pour 58 millions de dollars (54 millions d'euros) avec un formidable effet de levier : OL Reign avait été acheté par OL Groupe pour 4 millions de dollars, moins de 5 ans plus tôt".

Une vente cruciale

Avec la cession de la LDLC Arena à Holarena, la vente du Seattle Reign FC doit permettre à l'Olympique lyonnais d'envisager un passage serein devant la DNCG. Initialement prévu le 12 juin, cela devrait avoir lieu à la fin du mois de juin. Cependant, la date exacte est encore inconnue. Ce report doit permettre à l'OL de boucler ces transactions, afin de proposer un budget concret au gendarme financier du football français.