Mercato : Defourny (ex-OL) transféré au Sporting Charleroi

Arrivé en provenance du RWD Molenbeek, Théo Defourny a signé au Sporting de Charleroi. Le gardien a paraphé un contrat de trois ans, avec une année supplémentaire en option.

Le 16 juin 2024, le Sporting de Charleroi a officialisé le transfert de Théo Defourny. Le gardien belgo-français a signé pour trois années. Une clause pourra d'ailleurs ajouter un an de contrat supplémentaire à l’ancien portier de Molenbeek. L’homme de 32 ans sort d’une saison délicate avec le RWDM puisque son équipe a été reléguée, un an après sa montée. À noter que le Royal Charleroi Sporting Club a évité de peu la relégation. En effet, les hommes de Rik De Mil ont terminé à la treizième place du classement final de l'élite belge.

Le joueur formé à l’OL a disputé 51 rencontres de Jupiler Pro League

Dans un communiqué publié ce 16 juin 2024, le club carolorégien a indiqué tenir "à engager un gardien d’expérience". Il est vrai que le joueur formé à l’OL a disputé 51 rencontres de Jupiler Pro League, 21 avec le KAS Eupen et 30 avec la formation belge de John Textor. Le natif de Bourg-Saint-Maurice (France) connaît donc bien la première division belge, et pourra alors apporter aux Zèbres toutes les caractéristiques que les dirigeants recherchaient. Théo Defourny est ainsi la deuxième recrue du club du Mambourg, après l’officialisation de Mardochée Nzita le 15 juin. À savoir que le Sporting Charleroi ne mentionne aucun montant de transaction, alors même qu'il restait un an de contrat au gardien chez Les Coalisés.