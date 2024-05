Un an après sa montée, Molenbeek retourne en D2 belge

Promu cette saison en Jupiler League, le RWD Molenbeek n’a pas réussi à se maintenir. Le club de John Textor redescend en deuxième division.

À l’OL, les décisions hivernales ont permis à tout un club de redresser la barre, au point d’espérer être européen et de jouer une finale de Coupe de France. Chez nos voisins belges, la situation a été contraire et bien plus descendante qu’ascendante. Au fur et à mesure des semaines et des mois, le RWD Molenbeek s’est enfoncé dans la crise et n’a jamais réussi à s’en sortir.

Battu samedi par KAS Eupen (2-0), le club de la banlieue de Bruxelles a définitivement dit adieu à l’élite et va retrouver la deuxième division, un an après l’avoir quittée. Entre changements de coachs à tout bout de champ, manifestation des supporters devant le centre d’entraînement et au stade, la situation s’était clairement tendue à Molenbeek même si l’espoir d’un maintien était toujours présent.

Une mauvaise nouvelle aussi pour l'OL ?

Malheureusement, les play-downs présents dans le système belge n’ont pas permis au club de John Textor de se maintenir. Le propriétaire américain risque d’être encore un peu plus sous le feu des critiques au RWDM. Pour l’OL, cette descente n’est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Grâce à la passerelle Eagle Football, le club lyonnais pouvait avoir l’ambition d’envoyer certaines jeunes pousses de l’Académie s’aguerrir dans l’élite belge, comme cet hiver avec Mamadou Sarr. Pour Florent Sanchez, on ne peut pas forcément dire que ce fut une réussite cette saison, mais la possibilité était réelle. Il faudra désormais se contenter de prêts en D2.