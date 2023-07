OL - Mercato : Florent Sanchez officiellement prêté à Molenbeek

Après Villefranche et Volendam, Florent Sanchez est prêté une 3e fois par l'OL. Le jeune milieu de terrain s'en va pour une saison à Molenbeek, club de la galaxie Eagle Football.

Nouveau départ du côté de l'OL, mais celui-ci ne devrait pas suffire à dégraisser de manière suffisamment importante pour combler la DNCG. Comme attendu, Florent Sanchez a passé avec succès sa visite médicale à Molenbeek et est prêté pour une saison, sans option d'achat, à la formation belge.

Il s'agit du troisième transfert provisoire pour le milieu de terrain de 20 ans après le FC Villefranche (National) et le FC Volendam, où il a disputé 13 matches d’Eredivise (1re division néerlandaise).

Il va retrouver Caçapa

Sous contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2025, l'international français U20 découvrira la Jupiler Pro League au sein du club appartenant à la galaxie Eagle Football, comme l'équipe rhodanienne. Il sera entraîné par Claudio Caçapa, qui sur le banc du RWDM a connu une première compliquée samedi (défaite 4-0 face à Genk). L'ancien adjoint de Laurent Blanc a activement participé à sa venue.

A son retour, Sanchez et l'OL ne seront plus liés que pour année, et il sera alors temps de se mettre autour d'une table pour envisager la suite. En attendant, celui qui a disputé une affiche de Ligue 1 en février 2021 contre Strasbourg, va engranger de l'expérience à l'étranger.