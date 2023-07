Sara Dabritz avec l’Allemagne contre la Colombie à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Piégée par la Colombie ce dimanche lors du deuxième match de la phase de poules (1-2), l'Allemagne devra s'imposer face à la Corée du Sud pour aller en 8es.

Si l'Allemagne partait favorite face à la Colombie ce dimanche dans son deuxième match de la phase de groupes, il était évident que son adversaire n'allait pas se faire prier pour lui rentrer dedans. C'était forcément le scénario redouté par les coéquipières de Sara Däbritz, titulaire pour cette rencontre, mais les Colombiennes ont imposé un défi physique et une pression de tous les instants.

La partie, bien que hachée, s'est débridée après la pause, avec l'ouverture du score de la pépite du Real Madrid Linda Caicedo suite à un superbe enchaînement dans la surface (52e).

L'Allemagne croyait avoir égalisé

Maladroites, à l'image de la buteuse Alexandra Popp, les Allemandes ont peiné à trouver des solutions, mais elles ont tout de même eu les ressources pour revenir sur un penalty transformé par l'inévitable attaquante (89e).

On pensait alors que les deux équipes allaient se partager les points, mais sur un ultime corner, Manuela Vanegas était étonnamment seule pour marquer de la tête (90e+7, 1-2), de quoi faire basculer le stade dans l'allégresse.

En raison de cette défaite, les vice-championnes d'Europe se retrouvent à égalité avec le Maroc à la 2e place du groupe H, même si leur différence de buts (+5) leur est largement favorable. Il faudra obtenir un meilleur résultat que les Marocaines jeudi prochain lors de la dernière journée pour voir les 8es de finale. Elles auront tout de même leur destin entre leurs mains contre la Corée du Sud.

La France contre les Allemandes dès les 8es ?

Ce choc a dû être suivi de près par les Bleues et leur staff, puisqu'avec ce revers allemand, il est possible que Däbritz et les siennes soient envoyées sur le chemin de la France au prochain tour.