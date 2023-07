OL - Mondial : Däbritz et l'Allemagne dominent aisément le Maroc

Pour leur premier match dans la compétition, les joueuses allemandes, dont Sara Däbritz, se sont nettement imposées face à la sélection marocaine sur le score de 6 à 0.

Débuts en fanfare pour Sara Däbritz et l’Allemagne. Les doubles championnes du monde (2003 et 2007) ont infligé un score net et sans bavure au Maroc (6-0) au AAMI Park (Australie) pour leur entrée en lice en Coupe du monde.

Le Maroc aura résisté une mi-temps

Positionnée au milieu de terrain dans un 4-2-3-1, la joueuse lyonnaise (95 sélections) a joué l'intégralité de la rencontre. Alexandra Popp (11e et 39e minute), Klara Bühl (46e) et Lea Schüller (90e) sont les buteuses du match, sans compter les malheureuses Hanane Aït El Haj (54e) et Yasmin Mrabet (79e) contre leur camp. Un début compliqué pour la nation africaine, qui jouait sa première partie dans un Mondial, et qui aura tenu une mi-temps avant de craquer face à la puissance des vice-championnes d'Europe.

L’Allemagne se positionne en tête du groupe H avec 3 points en attendant l’autre match entre la Colombie et la Corée du Sud, qui aura lieu mardi (4h, heure française). Prochain rendez-vous dimanche pour Sara Däbritz et ses coéquipières face à la Colombie au Sydney Football Stadium (Australie, 11h30 heure française) pour tenter de valider la qualification pour les 8e de finale.