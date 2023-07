OL - Ligue 1 : Anthony Lopes parmi les plus fidèles

Anthony Lopes (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Alors qu'il va entamer sa 12e saison à l'OL, Anthony Lopes est sur le podium des joueurs les plus capés en Ligue 1 avec leur club formateurs au XXIe siècle.

Anthony Lopes sera-t-il l'homme d'une seule équipe ? L'avenir nous le dira mais avec un contrat courant jusqu'en 2025, et alors qu'il ira sur ses 35 ans, on peut le penser. Au mois d'août, le portier rhodanien commencera sa 12e saison avec l'OL, ce qui lui permet d'être bien placé au classement des joueurs les plus capés de l'histoire de l'Olympique lyonnais (456). Mais à l'échelle de la Ligue 1, il fait aussi preuve d'une belle fidélité.

Ainsi, il est le deuxième footballeur comptant le plus de matchs de championnat (337) avec son club formateur au XXIe siècle. Le natif de Givors est devancé uniquement par Loïc Perrin (ASSE, 383 rencontres). En revanche, il se classe devant Romain Danzé (Rennes, 323).

Lacazette va remonter au classement

Dans cette hiérarchie, on retrouve d'autres éléments rhodaniens, à savoir Sidney Govou (5e, 270 affiches), Maxime Gonalons (7e, 241) et Alexandre Lacazette (10e, 231). Selon toute vraisemblance, l'avant-centre, qui a livré un dernier exercice très prolifique, devrait passer devant le milieu de terrain désormais à Clermont. Lié à l'OL jusqu'en 2025, l'attaquant peut même envisager de doubler son ainé et ancien coéquipier (une partie en commun).

On observe d'ailleurs que Lopes et Lacazette sont les seuls du top 15 à pouvoir encore faire progresser ces statistiques car les autres ont arrêté leur carrière ou n'évoluent plus dans leur club formateur.