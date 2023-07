OL : 3 revers consécutifs, une 1re depuis septembre 2022

Les joueurs de l’OL fêtant le premier but contre Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Cela reste des matchs amicaux, mais les trois défaites de rang concédées par l'OL sont une première depuis la période septembre-octobre 2022.

Ce n'est pas la préparation escomptée certainement du côté de l'OL, même si Laurent Blanc rappelle régulièrement qu'à cette période de la saison, le plus important n'est pas forcément le résultat. Néanmoins, force est de constater que le club rhodanien vient de perdre trois fois de suite face à Manchester United (1-0), Molenbeek (1-0) et au Celta Vigo (1-0). L'Olympique lyonnais n'avait plus connu pareille mésaventure depuis la période entre septembre et octobre 2022, lorsqu'il avait enchaîné quatre revers consécutivement.

4 revers de suite au plus fort de la tempête

Anthony Lopes et ses coéquipiers s'étaient inclinés contre Lorient (3-1), Monaco (2-1), le PSG (0-1) et Lens (1-0). Une spirale qui avait fini par coûter sa place à Peter Bosz, remplacé ensuite par Le Cévenol.

Bien évidemment, la situation est aujourd'hui très différente car il s'agit "seulement" de rencontres amicales, et donc sans aucun enjeu sportif. Toutefois, outre les défaites, il faut aussi constater le peu de progression constaté au fur et à mesure des matchs. Les 7es du dernier championnat de France tenteront de mettre un terme à cette mauvaise dynamique samedi 5 août prochain lors de leur visite à Crystal Palace pour leur dernière répétition avant la Ligue 1.