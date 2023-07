Battu par le Celta Vigo (1-0), l’OL inquiète offensivement 

Deux buts inscrits en quatre matchs, peu d’occasions créées, le bilan offensif de l’OL sur cette préparation est famélique. Il existe des circonstances atténuantes, mais surtout de grosses interrogations à deux semaines d’affronter Strasbourg.

Après 15 minutes de jeu, Alexandre Lacazette a sûrement dû se dire qu’il allait passer une soirée un peu moins longue que les précédentes face au Celta Vigo (1-0). Contrairement aux trois premiers matchs amicaux, le capitaine rhodanien a bénéficié de deux bons services d’Amin Sarr et Kumbedi dans les premières minutes (7e et 14e). Mais Ivan Villar, le portier espagnol, s’est interposé à chaque fois, et pour l’OL, ce fut la fin ou presque des occasions.

Après une demi-heure un peu plus intéressante que lors des dernières sorties, le groupe de Laurent Blanc a baissé le pied en fin de première période, avant d’être bousculé au retour des vestiaires par la plus grande intensité mise par leur adversaire. L’entrée des internationaux Espoirs et de Skelly Alvero à la 66e a un peu rééquilibré les débats, mais c’est aussi à cet instant que Carles Perez a inscrit l’unique but de la rencontre (73e). Et si les coéquipiers de Maxence Caqueret ont réagi dans les dernières minutes, seule la frappe de Pathé Mboup a vraiment fait passer un frisson dans le stade Balaidos.

Pas de buts depuis 270 minutes

Trois situations nettes, c’est un peu mieux que face à Manchester United (1-0) et Molenbeek (1-0), mais cela reste très faible, et explique largement le très faible bilan offensif de l’OL sur la préparation : deux petites réalisations signées Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde contre De Treffers (1-2), une modeste formation néerlandaise.

Afin d’essayer de trouver des raisons à cette faillite, on peut évoquer le travail foncier qui a logiquement impacté les organismes, mais c’est aussi le cas, on peut raisonnablement le penser, pour les autres équipes. Enfin, second élément atténuant, l’absence de garçons devenus importants dans l’effectif, notamment Rayan Cherki et Bradley Barcola.

En fin de partie, les accélérations du premier nommé et les arabesques du deuxième ont amené un peu de vie dans le jeu de l’Olympique lyonnais, mais cela n’était pas suffisant, d’autant plus qu’ils n’étaient pas à 100%. Un peu de dynamisme mais un constat peu flatteur finalement, voire inquiétant si près de la reprise du championnat (le 13 août à Strasbourg).

Un trio offensif qui ne fonctionne pas

Face au Celta Vigo, l’entraîneur rhodanien a reconduit le même 11 qu’en Belgique, et surtout le même trio offensif que lors de l’ensemble des affiches amicales, pour un résultat similaire, ce qui n’est guère surprenant. Alors qu’il était trouvé par ses partenaires en début de match, Lacazette a progressivement disparu, tandis que Sarr a plutôt bien débuté avec des appels intéressants, avant de retomber dans ses travers. Jeffinho n’a lui pas apporté grand-chose pendant 45 minutes, malgré ses efforts, avant de céder sa place à Kadewere à la reprise.

L’attaque lyonnaise se cherche, et ce n’est vraisemblablement pas avec ses hommes qu’elle se trouvera. Après quatre rencontres, il apparaît assez clairement que cette association a touché ses limites, et avec une semaine supplémentaire dans les jambes, il est probable que Barcola et Cherki intègrent le 11 contre Crystal Palace samedi 5 août pour l’ultime répétition.

Mais les trois joueurs de devant ne sont pas les seuls responsables. Au milieu, hormis durant un quart d’heure en première mi-temps, le triangle Corentin Tolisso - Johann Lepenant - Mohamed El Arouch, a été en difficulté. Si le premier cité a tenté d'amener de la variété avec des longs ballons, il a aussi failli à sa tâche à la construction du jeu. Souvent trouvé par les défenseurs centraux, il n’a ensuite que trop rarement réussi à trouver la bonne passe pour faire progresser le bloc. L’ancien Caennais a été très brouillon et a connu un déchet important. Le plus jeune lui a fait quelques percées dans l’entrejeu, mais il a aussi eu du mal à exister lorsque l’ensemble de la structure s’est délitée, ce qui peut s’entendre à 19 ans.

Entre le manque de mouvements et de créativité, une insuffisance technique globale et des défauts dans le un contre un pour les attaquants, Laurent Blanc aura de quoi travailler ces prochains jours à Divonnes-les-Bains, où l’OL sera en stage du 1er au 4 août.

Deux semaines pour progresser offensivement

En attendant, le Cévenol ne se montre pas plus soucieux que cela, ne voulant pas trop s’attarder sur le score. “Il y a eu un peu plus de mouvements offensifs ce samedi que contre Molenbeek. On peut être satisfait par rapport au contenu. Mais par rapport à la possession que l'on a, on se crée trop peu d'occasions. Il ne faut pas oublier que l'on travaille aussi beaucoup la semaine. On a récupéré quatre titulaires, j'espère qu'ils seront prêts le 13. On paye peut-être la préparation qui a été très lourde, a-t-il essayé de justifier. Il va falloir s'améliorer techniquement et tactiquement mais je ne suis pas inquiet.”

La vérité de juillet n’est pas forcément celle de la saison, mais il semble aujourd’hui que l’Olympique lyonnais attende des miracles de jeunes garçons qui ont encore beaucoup à accomplir. Ils ont su plutôt bien le faire sur la deuxième partie de l’exercice 2022-2023, et pour le dernier 7e de Ligue 1, il faut espérer qu’ils puissent reproduire la même chose sur 10 mois cette fois-ci.