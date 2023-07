Grâce à son 90e but en équipe de France, Eugénie Le Sommer est entrée encore un peu plus dans la légende des Bleues. La meilleure réalisatrice de la sélection a battu des records contre le Brésil.

Par son histoire avec sa sélection, Eugénie Le Sommer restera quoi qu'il arrive comme l'une des meilleures attaquantes des Bleues. Même sans ses jambes de 20 ans, l'avant-centre a livré une belle prestation contre le Brésil samedi (2-1), surtout en première période. En ouvrant la marque au quart d'heure de jeu, elle a aussi battu quelques records de l'équipe de France.

Meilleure buteuse française au Mondial

Ainsi, elle est devenue la meilleure réalisatrice des Françaises à la Coupe du monde (six réalisations), devançant Marie-Laure Délie et sa coéquipière à l'OL, Wendie Renard (cinq toutes les deux), qui s'est illustrée en fin de partie face aux Brésiliennes. L'ex-footballeuse du Stade Briochin avait déjà trouvé le chemin des filets trois fois en 2015 et à deux reprises en 2019.

A 34 ans et 72 jours, elle est également entrée dans la légende, au moins provisoirement, étant désormais la plus ancienne buteuse pour la France durant un Mondial. Avec 90 buts à son actif avec son pays, la native de Grasse (Alpes-Maritimes) a en plus augmenté son avance en tête des plus grandes artificières des Bleues.