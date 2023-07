Mondial 2023 : les Fenottes à la fête, la France bat le Brésil (2-1)

Eugénie Le Sommer face au Brésil avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec des buts de Le Sommer et Renard, la France est venue à bout du Brésil ce samedi en phase de poules du Mondial. Les Bleues prennent provisoirement la 1re place.

Beaucoup de soulagement et de rage chez Wendie Renard au coup de sifflet final, mais l'essentiel est là pour la capitaine et l'équipe de France. Ce samedi, les Bleues affrontaient le Brésil lors du deuxième match de la phase de groupes du Mondial 2023. Au terme d'un duel disputé jusqu'à la 99e minute, les joueuses d'Hervé Renard ont réagi après leur entrée en matière délicate face à la Jamaïque dimanche dernier (0-0).

Portées par une remuante et efficace Eugénie Le Sommer, les Françaises ont très rapidement matérialisé leur domination avec l'ouverture du score de la Fenottes de la tête (1-0, 17e). Elle avait déjà été menaçante quelques instants plus tôt sur une situation similaire (13e). Le 90e but en sélection de l'avant-centre tombait à point nommé pour la France qui menait ensuite les débats jusqu'à la pause.

Renard incertaine mais délivre les Bleues

Mais lors du second acte, les Brésiliennes concrétisaient un léger temps fort avec l'égalisation de Debinha (58e). Un peu plus brouillonnes, les coéquipières de Selma Bacha, titulaire elle aussi, ont poussé malgré tout pour l'emporter. Il aura fallu patienter et attendre un corner de la gauchère pour sa partenaire de l'OL, Renard, pour voir les Bleues repasser en tête à la 83e. Incertaine pour cette affiche, la défenseure a répondu présent dans ce grand rendez-vous décisif.

Côte lyonnais, on notera les bonnes prestations de Le Sommer, Renard, Bacha, et enfin l'entrée remarquée de Vicki Becho à la place de meilleure buteuse française un peu après l'heure de jeu. En revanche, Amel Majri n'a pas quitté le banc des remplaçantes.

La France a son destin en main

Grâce à ce succès, la France prend provisoirement les commandes de la poule F avec 4 points, juste devant le Brésil (3). Pour y voir plus clair, il faudra attendre le résultat de la rencontre Panama - Jamaïque vers 16h30. Seule certitude, en cas de succès contre les Panaméennes mercredi 2 août, le groupe d'Hervé Renard se qualifiera pour les 8es de finale de la Coupe du monde, possiblement à la 1re place.