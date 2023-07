OL - Bleues : la France prise dans la tenaille jamaïcaine (0-0)

Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France – Jamaïque (Photo by DAVID GRAY / AFP)

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, l’équipe de France a eu toutes les difficultés du monde. Avec les quatre joueuses de l’OL ayant participé à la rencontre, les Bleues ont été tenues en échec (0-0) par la Jamaïque.

Ce n’est clairement pas le dimanche qu’avaient espéré Hervé Renard et ses joueuses. Sous la pluie de Sydney, l’équipe de France féminine ne s’est pas rassurée pour son entrée en lice dans la Coupe du monde. Neuf jours après avoir perdu en amical contre l’Australie, les Bleues comptaient montrer que ce n’était qu’un accident de parcours dans leur préparation. Finalement, cet amical a été les prémices de ce qui a pu être observé ce dimanche. Largement dominatrices, les Françaises n’ont pas réussi à étirer le bloc compact jamaïcain qui a causé bien des problèmes et ont concédé le nul (0-0).

Positionnées dans un 4-4-2 avec Diani et Le Sommer aux avant-postes, les Bleues ont été inefficaces offensivement. Malgré onze corners et une dizaine de tirs, Spencer n’a pratiquement jamais été mise en danger (3 tirs cadrés). Il y a bien eu une frappe déviée de Diani, passant de peu à côté du poteau avant la pause et une tête sur le poteau de l’ancienne Parisienne sur un débordement de Vicki Becho (88e) mais ce fut tout.

Victoire pour Van de Donk et Damaris avec les Pays-Bas

Tenue en échec dès son entrée en lice, la France sait qu’elle va devoir s’imposer lors du prochain match pour ne pas vivre une phase de poule des plus compliquées. Ce sera contre le Brésil, autre favori du groupe. Dans ce dimanche de football, d’autres Fenottes ont eu un peu plus de chance au niveau du résultat. Finalistes de la dernière édition du Mondial, les Pays-Bas ont géré leur entrée dans la compétition. Face au Portugal, les Bataves se sont imposées (2-0). Titulaire, Daniëlle van de Donk a été avertie avant de laisser sa place à dix minutes de la fin. La meneuse a été remplacée par sa compère de club, Damaris Egurrola.