Le sélectionneur des Bleues Hervé Renard a annoncé vendredi que la Lyonnaise Wendie Renard, touchée au mollet gauche, "prendra la décision" elle-même sur sa participation à France-Brésil samedi (12h00).

Touchée au mollet gauche depuis le début de la semaine, Wendie Renard a participé à l'entraînement de veille de match vendredi à Brisbane, comme jeudi à Sydney. Elle avait été ménagée lundi, mardi et mercredi. Mais "les entrainements ne ressemblent en rien à un match de compétition. Donc, on verra demain (samedi)", a expliqué Hervé Renard en conférence de presse à 24 heures du coup d'envoi. "On espère que demain tout ira bien, car on a besoin d'elle. On n'en est pas certain ce soir à 100%", a-t-il ajouté.

"Elle doit être à 100% mentalement"

"On souhaite tous qu'elle participe au match de demain, sans prendre de risque inconsidéré. C'est elle qui prendra la décision. Elle connait son corps avec ces longues années passées au plus haut niveau", a indiqué Hervé Renard. "On a besoin de joueuses avec ses références pour aller le plus loin possible dans une compétition. Mais en tant que coach, vous ne pouvez pas décider à la place de la joueuse. Elle doit être à 100% mentalement".

L'hypothèse de voir joueur Wendie Renard

Depuis les examens médicaux passés par Wendie Renard lundi à Sydney, la Fédération n'a pas souhaité communiquer sur la nature de la blessure de la joueuse emblématique des Bleues. Se contentant d'assurer que son état serait "géré au jour le jour". Ces derniers jours, l'hypothèse de voir évoluer Renard face aux Brésiliennes, avant une mise au repos contre le Panama mercredi, était étudiée par l'encadrement, selon plusieurs sources proches des Bleues