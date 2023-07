Celta Vigo - OL : horaire, diffusion TV, avant-match

Alexandre Lacazette, attaquant et capitaine de l’OL à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

Ce samedi, l’OL prend la direction de l'Espagne pour affronter le Celta Vigo. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce match.

L'avant-match

L'Olympique lyonnais s'apprête à disputer ce samedi sa quatrième rencontre amicale, et pour l'instant, sa préparation, au moins sur le plan du jeu et des résultats, ne se passe pas comme prévu. Avec une petite victoire seulement (contre De Treffers, 1-2), pour deux revers face à Manchester United (1-0) et Molenbeek (1-0), il n'inspire pas l'optimisme à deux semaines de la reprise de la Ligue 1 à Strasbourg.

Mais pour défier le Celta Vigo, Laurent Blanc pourra cette fois-ci s'appuyer sur un groupe renforcé de quatre éléments d'importance : Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Bradley Barcola et Rayan Cherki. Avec le retour des internationaux Espoirs, le Cévénol va pouvoir muscler son attaque et son milieu de terrain, qui jusqu'ici manquaient de beaucoup d'ingrédients pour fonctionner. La défense centrale aussi devrait bénéficier de la présence de Lukeba. Un air de Renato Tapia soufflera sur le stade Abanca Balaidos puisqu'en parallèle, les discussions pour le transfert du milieu de terrain reprendront.

A quelle heure se joue Celta Vigo - OL

Le duel entre Espagnols et Français aura lieu à 20 heures. Pour les supporteurs voulant aussi suivre les débuts de Claudio Caçapa avec Molenbeek (20h45), il faudra soit utiliser le double écran, ou bien alors vous garder l'affiche entre le RWDM et Genk comptant pour la 1re journée de championnat pour plus tard en replay.

Sur quelle chaîne suivre Celta Vigo - OL

Comme cela avait été le cas lors du choc face à Manchester United, le match des partenaires d'Alexandre Lacazette sera retransmis par Canal +. Vous devrez donc posséder un abonnement à la chaîne cryptée pour regarder l'affiche du jour, cette dernière se partageant les droits de la pré-saison de l'Olympique lyonnais avec OL Play.