L'OL sur le podium du classement UEFA des clubs français

Malgré sa non-participation à une coupe d'Europe pour la 2e saison de suite, l'OL reste un club avec un fort coefficient UEFA.

Selon les dernières statistiques de l'institution européenne organisant les compétitions continentales, et alors que les tours qualificatifs ont déjà repris, l'OL figure parmi l'un des clubs français ayant le coefficient UEFA le plus important.

Le club rhodanien se trouve à la deuxième place du classement au XXIe sicèle avec un coefficient de 318. Le Paris Saint-Germain est lui assez largement en tête (331).

Paris et l'OL loin devant les autres

Parmi les autres clubs, on retrouve notamment l'Olympique de Marseille loin derrière l'OL (180), mais devant l'AS Monaco (134), Bordeaux (121), Lille (118) et Rennes (56). Auxerre (8e) et Saint-Étienne (9e) y figurent également avec respectivement 50 et 43,50 points.

Il faut rappeler que pour le deuxième exercice consécutif, la formation rhodanienne ne prendra pas part à un tournoi européen en 2023-2024. Il a disputé pour la dernière fois la League Europa en 2021-2022, étant éliminé en quarts de finale par West Ham.