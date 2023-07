Mercato : l'OL aurait repoussé une offre du PSG pour Barcola

Courtisé par le PSG, Bradley Barcola s'apprête à jouer avec l'OL face au Celta Vigo. Par ailleurs, le club rhodanien aurait refusé une proposition parisienne de 30 millions d'euros pour l'attaquant.

Si l'on en croit toutes les déclarations faites par l'Olympique lyonnais, que ce soit de manière officielle ou en privé, il ne faut pas s'attendre à un départ des éléments les plus prometteurs de l'équipe première cet été. En première ligne, on retrouve notamment Castello Lukeba et Bradley Barcola. Le défenseur fait principalement l'objet d'un intérêt de Leipzig, même si pour l'heure, le dossier n'a visiblement pas beaucoup évolué. L'ailier lui fait saliver le PSG qui aimerait le recruter.

D'après le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le club parisien aurait transmis une offre de 30 millions d'euros à son homologue rhodanien pour acquérir l'attaquant de 20 ans, révélation de la deuxième partie du dernier exercice. Une proposition qui ne satisferait pas les dirigeants du 7e de Ligue 1 en 2023.

La suite du mercato sera longue sur ces dossiers

Cela irait dans le sens des récentes déclarations du président exécutif Santiago Cucci, qui affirmait que l'objectif était de conserver Barcola et Lukeba. Revenus de vacances en début de semaine, les deux amis et les autres internationaux Espoirs (Maxence Caqueret et Rayan Cherki) chercheront à amener un nouveau souffle au groupe qui en a cruellement besoin, si possible dès ce samedi contre le Celta Vigo (20 heures). À voir si cela sera pour quelques semaines ou pour toute une saison.