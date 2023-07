Mercato : la bataille OL - PSG s’annonce pour Barcola

Face au désir du PSG de faire de Bradley Barcola une recrue estivale, l’OL va devoir sortir les muscles. John Textor joue aussi une partie de son projet.

Ce n’était pas forcément le dossier de l’été attendu entre Rhône et Saône. Tous les regards étaient portés vers Castello Lukeba et c’est finalement Bradley Barcola qui enflamme le mercato de l’OL depuis quelques jours. En annonçant son désir de vivre une saison pleine comme titulaire juste avant l’Euro Espoirs, les supporters lyonnais s’étaient vus rassurés par le jeune attaquant. Seulement, les choses ont bien changé en un mois. Barcola a changé d'agent et rejoint l’écurie de Jorge Mendes.

Quand la rumeur d’un intérêt du PSG a fait surface, le lien avec le Portugais a tout de suite été mis en avant. Cependant, la rumeur ne semble pas en être une et le dossier n’en est qu’à ses prémices. Aucune offre n’aurait pour le moment été faite par le PSG à l’OL, mais des discussions auraient déjà eu lieu entre le club parisien, presque sous l’influence de Mendes cet été, et Barcola.

Ne pas rendre les armes facilement

Ce dernier, qui va bientôt reprendre l’entraînement avec l’OL, n’a ni confirmé, ni infirmé ces informations sorties dans la presse depuis plusieurs jours. Néanmoins, le PSG risque de se confronter à un défi de taille, celui de la position du club lyonnais. Pour John Textor, il est hors de question de vendre Bradley Barcola. Les promesses d’un jour ne sont pas celles du lendemain et le football nous a appris à nous méfier des paroles de président. Seulement, c’est aussi une partie du projet de l’Américain qui se joue cet été.

Malgré les sanctions de la DNCG, Textor ne veut pas dépouiller l’effectif de Laurent Blanc et souhaite conserver les meilleurs éléments. Bien que n’ayant que six mois comme titulaire en pros, Barcola en fait partie. La réalité économique de l’OL poussera peut-être Textor à revoir ses plans avec l’ancien de l’AS Buers. Seulement, le propriétaire doit faire valoir l’intérêt du club et a minima se battre. Quand bien même Barcola fait le choix de partir, l’OL doit sortir les muscles et ne pas rendre les armes sous le premier coup de pression du PSG, du joueur ou de la réalité économique.