Coupe du monde : Dumornay (OL) titulaire pour Angleterre - Haïti

Melchie Dumornay face à Megan Rapinoe lors d’Etats-Unis – Haïti en juillet 2022 (Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Nouvelle joueuse de l’OL, Melchie Dumornay fait son entrée en Coupe du monde. Face à l’Angleterre, elle sera à la pointe de l’attaque d’Haïti.

C’est une première historique qui va se dérouler à Brisbane ce samedi (11H30). Après avoir sorti le Chili de Christiane Endler en barrages, Haïti va disputer le premier match de son histoire en Coupe du monde. Pour ses débuts, la sélection haïtienne a du lourd à se coltiner puisqu’elle affronte l’Angleterre, championne d’Europe en titre. Néanmoins, la volonté de rendre fier tout un pays va sûrement aider les joueuses de Nicolas Delépine à se surpasser pour tenter l’exploit.

Pour y parvenir, les Grenadières compteront forcément sur la star de la sélection. Cette dernière n’est autre que la nouvelle joueuse de l’OL, Melchie Dumornay. Auteur d’un doublé en barrage, la jeune joueuse (19 ans) a de lourdes responsabilités sur ses épaules et va enfin pouvoir se frotter à ce qui se fait de mieux dans le monde. Face à l’Angleterre de l'ancienne Fenotte Lucy Bronze, Dumornay occupera la pointe de l’attaque haïtienne et devra se débarrasser du défi physique imposé par Bright et Carter en défense centrale.