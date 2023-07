De retour en Ligue 1, Samuel Umtiti a signé pour deux saisons à Lille. Lors de sa présentation, le défenseur a laissé entendre que sa volonté première aurait été de reporter le maillot de l’OL.

L'impression visuelle a été bizarre pour de nombreux supporters lyonnais. Ce samedi, Lille a officialisé l’arrivée de Samuel Umtiti pour les deux prochaines saisons. Sept ans après son départ, le défenseur central fait donc son retour en Ligue 1, mais pas forcément sous le maillot espéré. Comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, c’est avant tout sous le maillot de l’OL qu’un retour en France était envisagé pour Umtiti. Les appels du pied ont été nombreux ces dernières semaines, mais comme il y a un an, rien ne s’est concrétisé.

Au moment d’expliquer une partie de son choix de rejoindre le LOSC, Umtiti a préféré jouer la carte de l’honnêteté en conférence de presse. "Mes représentants étaient en contact avec Lille depuis un petit moment, mais je me suis laissé le temps de la réflexion. Je suis parti de France en appartenant à un club qui est l’OL. J’ai été formé là-bas, tout le monde le sait, mon cœur et mon corps font partie de cette ville. Revenir en France, je pensais avant tout à Lyon, je préfère être honnête avec ça. Mais au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait."

Relancé sur le fait que l’OL n’a peut-être pas voulu de lui, Samuel Umtiti a préféré botter en touche, estimant qu’il n’était pas "là pour parler de Lyon, mais plutôt de ce qu’il pouvait apporter à Lille". Une déclaration qui laisse quand même peu de place aux doutes.