Samuel Umtiti lors de Naples – Lecce (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Un temps annoncé sur le retour à l’OL, Samuel Umtiti retrouvera bien les Gones en Ligue 1. Seulement, ce sera avec le maillot de Lille.

Samuel Umtiti est bien de retour en Ligue 1. A 29 ans, le défenseur central va retrouver le championnat de France, sept ans après son départ vers le FC Barcelone. Seulement, ce retour ne se fera pas entre Rhône et Saône. Quand le défenseur et Alexandre Lacazette rêvaient de retrouvailles sous le maillot de l’OL, Umtiti va évoluer bien plus au nord. Ce samedi, le champion du monde 2018 a été présenté comme un nouveau joueur du LOSC pour les deux prochaines saisons. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le Barça il y a quelques semaines, Umtiti délaisse le lion pour les Dogues lillois.

Après plusieurs saisons marquées par des blessures au genou suite à la Coupe du monde 2018, "Big Sam" avait réussi son pari de se relancer avec Lecce. Prêté chez le promu, le natif de Yaoundé avait retrouvé le plaisir de jouer au football en même temps qu’il a participé au maintien du club italien en Serie A. Pour les supporters de l’OL qui rêvaient de revoir Samuel Umtiti évoluer au Parc OL, il faudra patienter jusqu’au week-end du 26 novembre 2023 avec la réception du LOSC à Décines…