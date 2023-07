OL - Mercato : Montpellier de retour dans la danse pour Kadewere

En passe de perdre Elye Wahi, Montpellier s’est mis à la recherche d’un remplaçant. La piste la plus chaude actuellement serait celle menant à Tino Kadewere, l’attaquant de l’OL.

L’opération dégraissage de l’OL poursuit tranquillement son cours entre Rhône et Saône. Avec le départ d’Abdoulaye Ndiaye, certes pas considéré comme un indésirable par la direction lyonnaise, le club a trouvé un point de chute à un septième revenant sur les 12 joueurs de retour de prêt cet été. Il en reste encore cinq dont certains indésirables comme Camilo ou Karl Toko-Ekambi.

Pour Tino Kadewere, la situation est plus complexe, bien qu’il ne soit pas à première vue une véritable option pour Laurent Blanc. Seulement, il est à l’heure actuelle le seul attaquant de pointe pouvant suppléer Alexandre Lacazette. Suffisant pour rester une année de plus et aller au bout de son contrat qui se termine en juin 2024 ?

En fin de contrat dans un an

Une porte de sortie lui est avant tout recherchée et elle pourrait bien se trouver en Ligue 1. Comme c’était déjà le cas au début de l’été, Montpellier pourrait bien rafler la mise avec le Zimbabwéen d’après les informations du site Allez Paillade et confirmé par France Bleu Hérault. Les discussions se seraient intensifiées ces dernières heures entre toutes les parties pour une arrivée dans les prochaines heures ou prochains jours.

En passe de perdre Elye Wahi, Montpellier est à la recherche d’un nouvel attaquant et a donc misé sur Tino Kadewere. Avec une fin de contrat en juin prochain, l’OL ne devrait pas être trop gourmand sur le transfert quand le joueur est évalué à quatre millions d’euros sur Transfermarkt.