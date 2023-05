OL - Mercato : Umtiti évoque des retrouvailles avec Lacazette

Ayant réussi à enchainer à Lecce, Samuel Umtiti a retrouvé des sensations en Italie. Toujours sous contrat au FC Barcelone, le défenseur central aimerait rejouer avec Alexandre Lacazette avant la fin de sa carrière.

"Big Sam" est-il enfin de retour ? Après des années de galère et de "dépression" comme il l'a confié sur Canal Plus, Samuel Umtiti assure que sa joie de jouer au football est revenue et que l’accumulation des matchs avec Lecce lui a fait le plus grand bien. Estimant que son cerveau a enfin "compris que je pouvais enchaîner sans me blesser", le défenseur central a pour le moment réussi son pari estival. Indésirable au FC Barcelone suite à l’accumulation de ses blessures, Umtiti avait fait le choix d’un club modeste comme Lecce pour retrouver l’amour du jeu. Après des débuts compliqués (2 matchs entre août et fin octobre), le champion du monde 2018 s’est imposé dans la défense italienne (23 matchs) avec des prestations remarquées.

"Lecce est un tremplin pour repartir plus haut"

Réussissant enfin à enchaîner pour la première fois depuis 2018, Samuel Umtiti a attiré l’œil de cadors italiens qui flaireraient le bon renfort à moindre coût malgré un contrat jusqu’en 2026 au Barça. Et l’OL dans l’histoire ? L’été dernier, le nom d’Umtiti a été associé à son club formateur, sans que ça aboutisse à un retour. Le physique chancelant du défenseur avait rebuté certains au sein du club lyonnais. La donne peut-elle changer durant l’été ? Samuel Umtiti ne ferme la porte à aucune possibilité, d’autant plus que les contacts avec Alexandre Lacazette sont réguliers. "Dernièrement, on en parlait qu’on aimerait rejouer ensemble avant la fin de ma carrière. Après, c’est trop tôt pour en parler, mais oui pour moi Lecce est un tremplin. Tout le monde pensait que j’étais mort, mais je savais que je venais ici pour rebondir et repartir plus haut."

Après Tolisso et Lacazette l'été dernier, un ancien de la maison va-t-il faire son retour à Décines ?