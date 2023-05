Samuel Umtiti lors de Naples – Lecce (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Enfin une saison presque pleine pour Umtiti, qui revit depuis son prêt à Lecce. Le défenseur devrait quitter Barcelone cet été, et plusieurs clubs français et italiens seraient sur les rangs.

Sur cet exercice 2022-2023, Samuel Umtiti a joué pour l'instant 22 rencontres officielles. Il n'avait plus atteint un tel total depuis la saison 2017-2018, où, alors au Barça, il avait disputé 40 matchs toutes compétitions confondues. Prêté l'été dernier à Lecce, le champion du monde 2018 a retrouvé des couleurs en Italie, où il est devenu un titulaire indiscutable.

Il enchaîne les affiches, ayant joué les sept dernières parties dans leur intégralité. Le joueur de 29 ans aurait même pu améliorer son total sans une suspension pour le déplacement à Empoli début avril.

Il devrait rejoindre un club plus huppé

Libéré du poids des blessures, l'ancien Lyonnais retrouve petit à petit la forme, au point de lui permettre d'envisager un club d'un meilleur standing que le 16e de Serie A.

Ainsi, le quotidien Sport croit savoir ce samedi que des écuries italiennes, notamment le finaliste de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa, l'Inter Milan et AS Rome, seraient intéressées par le recrutement d'Umtiti l'été prochain. En France aussi, sa situation serait suivie de près, alors qu'il avait failli revenir dans l'Hexagone lors du précédent mercato estival.

Le Barça réclamerait 4 millions d'euros

Du côté de Barcelone, avec qui le joueur et sous contrat jusqu'en 2026, on se réjouit de cette montée en puissance. En effet, les Catalans espèreraient récupérer environ quatre millions d'euros avec le transfert du défenseur central.