OL : connexion haut débit entre Barcola et Lacazette

Le duo Barcola – Lacazette / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sur ses sept passes décisives distribuées cette saison en Ligue 1, Bradley Barcola en a offert six à Alexandre Lacazette. La meilleure connexion du championnat en 2023.

Une ascension fulgurante pour un joueur dont le potentiel n'a pas sauté aussi fort aux yeux des observateurs que celui d'un Rayan Cherki par exemple. En 2023, Bradley Barcola a cassé une à une les barrières qui le séparaient de l'équipe première lyonnaise, au point que son absence est aujourd'hui préjudiciable à l'OL, à l'image du revers à Clermont dimanche dernier (2-1).

Avec sept buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues sur l'année civile, ses statistiques s'ajoutent à l'impression visuelle, celle d'un attaquant progressant de match en match. Vendredi contre Monaco, c'est encore lui qui est à l'avant-dernière étape sur l'égalisation d'Alexandre Lacazette.

Un schéma récurrent

D'ailleurs, entre les deux hommes, la connexion semble plutôt bien passée, puisque face à l'ASM, Barcola a délivré sa 6e offrande cette saison en Ligue 1 à son capitaine. Admirateur de l'avant-centre dans sa jeunesse, au point d'avoir des posters de lui aux murs de sa chambre, l'ailier est désormais son principal pourvoyeur, comme le montrent les trois passes décisives pour le numéro 10 contre Montpellier (5-4).

En 2023, le footballeur de 20 ans est d'ailleurs le joueur ayant offert le plus de caviars à un même coéquipier (Lacazette) dans l'élite française. On remarque en plus que régulièrement, le même schéma se répète, avec Barcola en débordement sur le côté droit, avant un centre pour le buteur rhodanien, souvent bien placé dans la surface.