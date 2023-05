Alexandre Lacazette célébrant son but avec Rayan Cherki lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

S'il n'est pas son plus grand pourvoyeur, Rayan Cherki a promis d'aider Lacazette à obtenir le titre de meilleur buteur face à Kylian Mbappé.

C'est un duel de haut niveau que se livrent Alexandre Lacazette et Kylian Mbappé. Jusqu'au 3 juin, les deux hommes devraient être en concurrence pour le trophée de meilleur réalisateur de Ligue 1. Actuellement à égalité (26 buts chacun), ils semblent avoir distancé leurs rivaux, notamment Jonathan David (Lille, 21) et Habib Diallo (Strasbourg, 20). Une course qui fait saliver Rayan Cherki.

"Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne !", s'est enthousiasmé le Gone vendredi en zone mixte après le succès lyonnais contre Monaco (3-1).

Une seule passe décisive de Cherki à Lacazette

Le jeune milieu offensif a d'ailleurs promis de soutenir son capitaine dans cette lutte effrénée. "Mon pote Alex (Lacazette), je vais tout faire pour t’aider, même si Kylian est mon ami", a-t-il.

Parmi les meilleurs passeurs du groupe rhodanien, le joueur de 19 ans a néanmoins délivré une seule passe décisive pour son avant-centre cette saison, c'était face à Lens en février dernier (2-1). Tout le contraire de Bradley Barcola et de ses six offrandes au numéro 10 de l'OL.

Outre les caviars, Cherki pourrait aussi soutenir Lacazette en provoquant une faute adverse dans la surface de réparation pour donner l'opportunité à son coéquipier de transformer le penalty. Mais là aussi, ce n'est pas la spécialité de l'international Espoirs qui n'en a pas obtenu un seul jusqu'ici sur cet exercice.

12 buts sur les 10 derniers matchs pour Lacazette

Une chose est certaine, le buteur lyonnais aura fort à faire s'il veut glaner un deuxième titre de meilleur réalisateur après 2014-2015. Mbappé aura en effet l'occasion de briller encore trois fois, contre deux pour le gamin de Mermoz. Mais les statistiques récentes, sur 12 buts les 10 dernières rencontres, peuvent lui permettre d'ambitionner cette récompense individuelle.