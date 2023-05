A l'inverse de l'OL, Monaco a excellemment démarré vendredi, avant de s'effondrer en 2e période. Philippe Clement a dénoncé l'attitude de ses joueurs après la pause.

Vivement que la saison se termine du côté de Monaco. Ces dernières semaines, l'ASM déchante, et le podium qu'elle pouvait espérer voilà quelques journées est désormais hors d'atteinte. C'est officiel depuis vendredi et la défaite sur la pelouse de l'OL 3 buts à 1. Pourtant, les hommes de Philippe Clement avait mis les ingrédients qu'il fallait, ouvrant vite le score et ne laissant pas respirer leurs adversaires.

"Nous avions une bonne organisation"

L'entraîneur belge n'a clairement pas aimé la seconde période de ses troupes. "On commence parfaitement avec ce penalty et ensuite, nous avons eu les meilleures occasions, a-t-il observé. Nous avions une bonne organisation, un bon jeu mais on encaisse un but et ça change dans les têtes de plusieurs joueurs. Et ce n'est pas la première fois. En deuxième mi-temps, nous ne sommes plus la même équipe."

Le club de la Principauté pourrait voir Lille revenir à deux longueurs de sa 4e place en cas de succès nordiste face à Marseille ce samedi, une victoire qui ne réjouirait pas l'Olympique lyonnais dans sa lutte pour le 5e rang français.