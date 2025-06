Karl Toko-Ekambi revient sur son passage à l'OL

Karl Toko-Ekambi face au FC Metz (Photo by Jean-Christophe Verhaegen / AFP)

S'il regrette l'atmosphère autour de lui lors de sa dernière saison, Karl Toko-Ekambi garde de bons souvenirs de son passage dans le Rhône.

Entre 2020 et 2023, Karl Toko-Ekambi a disputé 114 matchs avec l'OL, au cours desquels il a inscrit 38 buts et délivré 17 passes décisives. L'international camerounais (61 sélections) fut un des membres du club lors de son du parcours remarquable durant la Ligue des champions 2020. L'histoire entre lui et l'Olympique lyonnais ne s'est pourtant pas achevée de la meilleure des manières, avec un bras de fer entre les deux parties, pour trouver une porte de sortie à l'attaquant.

Finalement, après un prêt au Stade Rennais, il pose ses valises en Arabie saoudite, au sein de l'Abha Club (deuxième division). Par la suite, en 2024, il rejoint Al-Ettifaq en Saudi Pro League. Toko-Ekambi s'est rappelé aux bons et moins bons souvenirs entre Rhône et Saône, dans l'émission Top Stream présentée par Ange GR.

"Il y avait un souci"

Le joueur de 32 ans a d'abord évoqué les bons moments de son passage. "J’ai fait quatre (trois NDLR) ans à Lyon, pas une seule année. C’est la dernière saison qu'il y a eu un petit souci, mais ça n’a rien à voir avec le club. Je suis en très bons termes avec l'institution. Ma première saison, c’était le Covid. Lors de la deuxième, je mets 11 buts, je crois (14). La troisième, j’en mets 18. Et la dernière avant de partir, je suis à 7 réalisations avant la trêve. Donc finalement, en matière de statistiques et de temps de jeu, j’ai joué peut-être 90% des rencontres", commence-t-il.

"C’est que ça s’est bien passé. Mais malheureusement, les gens ne retiennent que la fin, avec ce qui s’est passé, a-t-il regretté. Si tu me demandes aujourd’hui pourquoi ça s’est terminé comme ça, je ne peux même pas te répondre. Je n'en sais rien du tout. Mais il y avait un souci. Le souci est profond. Il est chez eux, là-bas."

"Trois saisons de malade"

Le joueur de 32 ans préfère garder le positif et relativiser la situation difficile qu'il a vécue. "Ce sont des trucs de la vie qui peuvent arriver. Moi, ça ne m’a pas touché, je m’en fous complètement, a-t-il affirmé. Ça s’est très bien passé à Lyon. Demi-finalistes de la Ligue des champions, quart-de-finalistes en Europa League... On a fait un super parcours. On a été champions d’automne avec Rudi Garcia, premiers jusqu’à janvier, puis le PSG nous a dépassés. Nous avons fait des saisons de malade".