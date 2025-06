OL : il n'y a plus de rescapé du "Final 4" de la Ligue des champions

Avec le départ de Cherki à City, il ne reste plus aucun joueur de l'épopée de Ligue des champions en 2020 dans l'effectif actuel de l'OL.

Ce fut l'un des plus beaux parcours de l'histoire de l'Olympique lyonnais en Ligue des champions. Lors de la campagne 2019-2020, le club rhodanien termine deuxième de son groupe avec huit points, derrière le RB Leipzig (11 unités). Les résultats sont alors en dent de scie avec un bilan de deux victoires, deux nuls et deux défaites : OL 1–1 Zénith, Leipzig 0-2 OL, Benfica 2–1 OL, OL 3–1 Benfica, Zénith 2–0 OL, OL 2–2 Leipzig. Suffisant tout de même pour obtenir une qualification en huitièmes de finale.

L'équipe demi-finaliste face au Bayern Munich a disparu

Les Rhodaniens s'attaquent alors à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Une victoire 1-0 lors du match aller au Parc OL (réalisation de Lucas Tousart) et une défaite 2-1 au match retour à Turin (but de Memphis Depay) permettent aux Lyonnais de rejoindre les quarts de finale. Ils passent grâce à la règle du but à l'extérieur primé, encore en vigueur à l'époque.

Par la suite, l'OL intègre le fameux "Final 8" de la Ligue des champions : pas de double confrontation des quarts jusqu'à la finale à cause de la crise sanitaire de l'époque. Le club rhodanien réalise alors un véritable exploit en éliminant le Manchester City de Pep Guardiola sur le score de 3 buts à 1 avec un doublé de Moussa Dembélé et un but de Maxwel Cornet.

Rayan Cherki, le dernier des Mohicans

Pour la demi-finale, l'OL défie l'ogre bavarois à Lisbonne, comme en 2010. Sa première et jusqu'à là, dernière, apparition à ce niveau. L'aventure s'arrêtera ici avec une défaite 3-0 face à un Bayern Munich, qui remportera ensuite la Ligue des champions 1-0 en finale contre le PSG...

La composition de l'OL contre le Bayern Munich : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet - Caqueret, Guimarães, Aouar - Toko-Ekambi, Depay.

Avec, sur le banc : Tatarusanu, Bard, Rafael, Andersen, Diomandé, Tete, Mendes, Reine-Adelaïde, Tousart, Cherki, Traoré, Dembélé.

À ce jour, avec la signature de Rayan Cherki à Manchester City, plus aucun joueur ayant disputé la demi-finale de Ligue des champions en 2020 ne figure dans l’effectif lyonnais. Une page se tourne, marquant la fin d’une époque qui semble déjà lointaine, alors qu’elle remonte à "seulement" cinq ans.