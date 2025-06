Auteur d'un doublé lors de la victoire 8-0 des Oranjes contre Malte, Memphis Depay rentre encore un peu plus dans l'histoire de son pays.

Passé par l'OL entre 2017 et 2021, Memphis Depay aura marqué son passage à l'Olympique lyonnais à sa manière. Impliqué sur 129 buts (76 réalisations + 53 passes décisives) en 179 matchs, l'international néerlandais a globalement performé sous la tunique rhodanienne. Suite à ses performances, il a posé ses valises durant une saison au FC Barcelone, où il a réalisé de bons débuts avant de perdre en efficacité (13 buts en 38 rencontres).

Après cela, il s’est envolé pour l’Atlético de Madrid, un club où il n’est pas non plus parvenu à s’imposer, ne débutant qu’à 11 reprises comme titulaire lors de la saison 2023-2024. Malgré ce temps de jeu limité, il a tout de même inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives avec les Colchoneros. Le joueur de 31 ans évolue désormais au Brésil, au SC Corinthians. Depuis son arrivée en 2024, il retrouve goût au football avec des statistiques honorables : 13 buts et 14 passes décisives en 35 titularisations.

Toujours au rendez-vous avec la sélection néerlandaise

S'il y a bien un terrain de jeu sur lequel Memphis Depay n'a pas cessé de briller, c'est avec les Pays-Bas. En effet, l'attaquant fait preuve d'une régularité impressionnante avec la sélection néerlandaise. En l'occurrence, il a marqué ses 48e, 49e, et 50e réalisations avec le maillot hollandais lors de ses deux dernières sorties : victoire 2-0 contre la Finlande (un but) le 7 juin et succès 8-0 face à Malte (deux buts et une passe décisive) le 10 juin.

Avec 50 réalisations en 102 sélections, Memphis Depay devient ainsi le co-meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, à égalité avec un certain Robin van Persie. Un record qu'il devrait, selon toute vraisemblance, faire tomber avant la fin de sa carrière internationale. En plus de faire trembler les filets, il faut ajouter les 32 passes décisives qu'il a délivrées.