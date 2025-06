L’OL parmi les 5 clubs français les plus suivis sur les réseaux

Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

L'Observatoire du football CIES a publié le top 100 mondial des clubs les plus populaires sur les réseaux sociaux. Au niveau français, l'OL se défend, mais n'est pas sur le podium.

L'Olympique lyonnais a réalisé une saison 2024-2025 en demi-teinte. Entre une 6e place en Ligue 1 et un parcours en Ligue Europa jusqu'aux quarts de finale, les supporters rhodaniens ont vécu les montagnes russes. Les résultats inconstants de l'équipe de Paulo Fonseca n'ont pas, pour autant, éteint l'ardeur des fans sur les réseaux sociaux et au stade.

En effet, le Parc OL présente la deuxième affluence moyenne la plus élevée de Ligue 1 cette saison avec 51 003 spectateurs, derrière l'OM (63 553), d'après les chiffres de la Ligue de football professionnel. Cela représente un taux de remplissage de près de 90 % (88 %). Preuve qu'il garde encore une cote popularité assez honorable, même si la grogne n'est jamais loin. À ce sujet, l'Observatoire du football CIES a publié un classement des 100 clubs les plus en vue sur les réseaux sociaux dans le monde.

Cinq clubs français dans le top 100, dont l'OL

Le classement prend en compte le nombre d'abonnés sur X, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Sans surprise, le Paris Saint-Germain est la première institution française à faire son apparition, à la 4e position, avec un total de 199,4 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Le podium se compose du Real Madrid (473,8 millions), du FC Barcelone (427,3 millions) et de Manchester United (233,6 millions).

Ensuite, on retrouve l'Olympique de Marseille (37e avec 22,4 millions) et l'AS Monaco (38e avec 21,8 millions). L'Olympique lyonnais pointe le bout de son nez à la 57e position (12,3 millions), ce qui fait de lui le 4e club français le plus populaire sur les réseaux sociaux.

Enfin, le LOSC ferme la marche en occupant la 97e place (6,5 millions). Pour la petite précision, la formation rhodanienne a gagné 600 000 fans par rapport à juin 2024, soit une augmentation de 5,2 %.