L'OL tient son rang depuis 2011 face aux cadors de Ligue 1

Depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011, l'OL tente d'exister lors des confrontations directes avec le club parisien, l'OM et l'AS Monaco. Mais la tendance ces derniers mois n'est pas bonne.

L'Olympique lyonnais a vécu un exercice 2024-2025 à rebondissements. Il a réussi, tant bien que mal, à arracher une qualification en Ligue Europa à la toute dernière journée. Dans le même temps, il a atteint le stade des quarts de finale en C3, avec une défaite 7-6 sur la double confrontation contre Manchester United. Pendant un temps, notamment durant la période du 9 février au 16 mars 2025 (cinq succès en six rencontres de Ligue 1), le club rhodanien s'est pris à rêver de Ligue des champions.

Mais l'OL ne réussira jamais à saisir l'opportunité de s'imposer dans le top 4 du championnat, malgré de multiples occasions de l'intégrer. L'équipe de Paulo Fonseca a cruellement manqué de constance dans ses résultats, en particulier face aux grosses écuries de l'élite. En effet, les Rhodaniens n'ont pas pris le moindre point, sur toute la saison, contre le PSG, l'OM et l'AS Monaco, qui composent le podium de cet exercice 2024-2025. A contrario, ils ont fait le plein (6/6) face à Angers (14e), Le Havre (15e), Montpellier (18e) et... Nice (4e).

L'exception qui confirme la règle, dira-t-on. Et pourtant, si l'on dresse un bilan des confrontations contre Paris, Marseille et l'ASM depuis 2011-2012, celui-ci est plus qu'honorable. C'est en fait le signe que l'Olympique est en régression sur les saisons récentes à ce niveau-là.

L'OL, deuxième derrière le PSG

Depuis l'arrivée de QSI dans la capitale en 2011-2012, l'OL reste le dauphin du club parisien, sur l'ensemble des confrontations entre ces quatre formations, selon le calcul de Météo Foot. Les Franciliens pointent logiquement à la première place avec 163 points récoltés et 168 buts marqués (+88 de différence) en 79 affrontements contre les trois autres équipes citées. Quant aux Lyonnais, ils sont deuxièmes avec 102 points et 117 buts (-8 de différence) en 78 duels.

Ensuite, on retrouve les Monégasques, à la troisième position, avec 93 points et 115 buts (-13) en 70 rencontres. Enfin, les Marseillais sont derniers, et de loin, avec 66 points et 85 buts (-67) en 77 matchs. Des chiffres loin d'être anodins, même s'ils sont à nuancer dans la mesure où la tendance est plutôt négative pour l'OL lors des chocs de Ligue 1 ces dernières années.