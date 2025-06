Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Après avoir vécu une campagne européen riche en émotions, l'Olympique lyonnais participera à nouveau à la Ligue Europa la saison prochaine.

Au cours de la saison 2024-2025, l'Olympique lyonnais nourrissait de grands espoirs en Ligue Europa, avec un parcours solide en phase de Ligue. En effet, les Rhodaniens ont terminé à la 6e place sur 36 équipes avec un bilan plus qu'honorable : quatre victoires, trois matchs nuls et une petite défaite (0-1 contre Besiktas) en huit rencontres disputées. Parmi ces succès, on retiendra notamment l'éclatante victoire 4-1 chez les Glasgow Rangers et la belle prestation face à l'Eintracht Francfort (3-2 à domicile), leader de Bundesliga à cette période. Ainsi, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. À ce stade, le club rhodanien s'est facilement défait du Steaua Bucarest : 1-3 chez les Roumains et 4-0 au Parc OL (7-1 en score cumulé).

Au tour suivant, les joueurs de Paulo Fonseca s'attaquaient à un tout autre adversaire : Manchester United. Au match aller, il parvenait à arracher le match nul 2-2, grâce à un but de Rayan Cherki devant le public lyonnais dans les ultimes instants. Au retour, le scénario fut encore plus mémorable que lors de la première manche. L'OL, après avoir mené 4-2 à Old Trafford lors des prolongations, est finalement coiffé sur le poteau dans les dix dernières minutes. Trois buts marqués par les Red Devils, portant le score à 5-4 en faveur de Mancuniens, et 7-6 pour les Anglais sur les deux affiches.

Déjà 12 noms connus

En 2025-2026, l'Olympique lyonnais disputera à nouveau la Ligue Europa, sa 17e campagne dans cette compétition, nommée autrefois la Coupe de l'UEFA. Une qualification arrachée à la toute dernière journée, à la faveur d'une victoire 2-0 contre Angers, corrélée à une défaite 3-2 de Strasbourg face au Havre. De plus, le sacre du Paris Saint-Germain en Coupe de France – 3-0 contre Reims – était aussi nécessaire pour valider ce billet en C3.

Pour la prochaine édition, nous connaissons les 12 clubs d'ores et déjà qualifiés pour la phase de Ligue :

-Crystal Palace (vainqueur de la FA Cup), sauf retournement de situation,

-Aston Villa (6e de Premier League)

-Bologne (vainqueur de la Coupe d'Italie)

-L'AS Roma (5e de Serie A)

-Le Real Betis (6e de Liga)

-Le Celta Vigo (7e de Liga)

-Stuttgart (vainqueur de la Coupe d'Allemagne)

-Fribourg (5e de Bundesliga)

-Le LOSC (5e de Ligue 1)

-L'OL (6e de Ligue 1)

-Go Ahead Eagles (vainqueur de la Coupe des Pays-Bas)

-Le FC Porto (3e de Liga Portugal)