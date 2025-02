La Ligue Europa a déjà rapporté un beau billet à l’OL

Ayant terminé à la 6e place de la phase de classement, l'OL a validé sa place pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, jeudi dernier. Malgré trois nuls frustrants, le club lyonnais a pu récolter une belle rentrée d'argent sur cette première phase.

À quelques heures près, il aurait pu être exclu de la compétition pour laquelle il venait de se qualifier pour les huitièmes de finale quelques jours plus tôt. Lundi, l'OL a échappé de peu à une exclusion de la Ligue Europa, érigée comme un objectif par John Textor. Le club lyonnais sera finalement bien au rendez-vous des huitièmes et espère faire un bon parcours. Cela permettrait d'espérer pourquoi pas un titre, mais surtout faire rentrer de l'argent bienvenu dans les caisses. La C3 est loin d'avoir les retombées économiques de la Ligue des champions, mais par les temps qui courent entre Rhône et Saône, les millions d'euros ne sont jamais de trop. Après la phase de classement, l'OL s'en est plutôt bien sorti.

La Ligue des champions bien plus rémunératrice même en fond de classement

Avec une seule défaite au compteur, mais trois nuls frustrants contre Hoffenheim, Fenerbahçe et Ludogorets, la formation lyonnaise a malgré tout accroché sa place dans le top 8. Il faudra une qualification en quarts pour avoir une retombée économique de cette présence en huitièmes, mais les poches lyonnaises ont déjà été remplies de quelques deniers. Pas moins de vingt millions d'euros entre les résultats de la première phase (7M€), la simple présence dans cette phase (environ 4M€) et les différentes retombées liées au coefficient UEFA. Pas grand-chose comparé à la grande sœur qu'est la Ligue des champions et on comprend pourquoi il est vital pour l'OL de retrouver la C1.