OL : Lacazette "ne peut pas se focaliser sur son rôle de leader"

Alexandre Lacazette ne brille pas vraiment en ce moment. Et d'après Nicolas Puydebois, l'attaquant de l'OL n'est pas en mesure de remplir pleinement son rôle de capitaine à cause de ses prestations.

Alexandre Lacazette connaît un début d'année 2025 difficile. Depuis la reprise, ses performances reflètent celles de ses coéquipiers. En plus de jouer en tant qu'attaquant pour l'OL, il doit également assumer son statut de capitaine de la formation lyonnaise. Cependant, étant donné ses dernières prestations (deux mois sans le moindre but inscrit), le joueur français ne semble pas pouvoir complètement endosser son rôle de leader au sein du vestiaire de l'équipe rhodanienne.

"Il n’a déjà pas confiance en lui. Il a perdu confiance en ses qualités."

Lors de notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" de lundi, notre consultant Nicolas Puydebois s’est exprimé au sujet d’Alexandre Lacazette. Selon lui, l'attaquant de 33 ans doit regagner sa confiance avant de pouvoir assumer de nouveau son statut de capitaine. "Il est moins bien en ce moment. Et tu ne peux pas t’appuyer sur des gens qui ne sont pas en forme. C’est ça le problème, a déclaré l'ancien gardien de l'OL. Comment veux-tu demander à quelqu’un qui ne met pas un pied devant l’autre : soit mon leader aujourd’hui ! Il n’a déjà pas confiance en lui. Il a perdu confiance en ses qualités. Comment peut-il montrer le chemin ? C’est impossible.

Tolisso peut l'aider à ce niveau-là.

Et de conclure : "En plus, nous savons qu’à certains postes, ils sont égoïstes, ils pensent à eux et à leurs performances avant de penser aux autres." L'occasion pour son coéquipier et ami Corentin Tolisso, lui plus en forme sur le terrain, de l'aider à ce niveau-là.