Alexandre Lacazette (OL) contre l’OM, à Marseille (Photo by Christophe Simon / AFP)

Lors de la défaite (3-2) de l’OL face à l’OM au stade Vélodrome, Alexandre Lacazette a retrouvé le chemin du but. Cela faisait deux mois que le Français n’avait pas marqué.

Il a enfin retrouvé le chemin des filets. Après deux mois sans inscrire le moindre but, Alexandre Lacazette a inscrit son premier but de l’année 2025 face à l’OM (3-2). Titulaire seulement deux fois sur les cinq dernières rencontres, l’attaquant de l’OL avait vraiment du mal à se montrer dangereux sur ces dernières semaines. Toutefois, il met fin à une longue disette, lui qui avait inscrit un triplé face à l’OGC Nice (4-1) en décembre dernier.

Aucun but depuis le 1er décembre

En effet, Alexandre Lacazette n’avait plus marqué depuis le 1er décembre lors de cette victoire face aux Aiglons. Cela faisait donc deux mois que l’ancien joueur d’Arsenal n’avait plus trouvé le chemin des filets, toutes compétitions confondues. Mais après 11 rencontres sans la moindre réalisation, le Français a inscrit un penalty face à l’OM suite à une main d’Adrien Rabiot. À présent, reste à voir si ce but lui permet de retrouver de la confiance. Car dans le jeu, ce n'est pas encore ça avec pas mal d'approximation technique dimanche soir au Vélodrome.