Ligue 1 : l'OL finit par craquer à Marseille (3-2)

Globalement en difficulté face à l'équipe marseillaise, l'OL s'est accroché comme il a pu. Luis Henrique a crucifié les Lyonnais à cinq minutes du terme (3-2).

Vendredi, lors de la présentation de Paulo Fonseca, l’entraîneur portugais et John Textor avaient mis en avant les soucis défensifs de l’OL. Il est donc assez logique de constater que pour son premier match sur le banc lyonnais, contre l’OM, l’accent a été mis sur la solidité et sur le respect du bloc, dans un premier temps.

Souvent placés dans leur moitié de terrain, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont laissé le ballon à leur adversaire (32% de possession à la mi-temps), se contentant de rester en place et de réduire les espaces. Et cela a réussi, au moins devant la cage de Lucas Perri. Il ne s’est presque rien passé lors du premier acte, hormis une tête de Corentin Tolisso au-dessus (22e) et une frappe de Bilal Nadir facilement stoppée par le Brésilien (26e).

L'OL solide mais inoffensif en première période

Offensivement, les Rhodaniens ont été très faibles. Même sur des transitions, ils n’ont jamais pu développer leurs attaques à cause de faute technique majoritairement. Il fallait faire mieux après la pause. Et en dix minutes, l’OL a été bien plus dangereux que sur les 45 premières. Une fois passé le petit orage du retour des vestiaires, il a ouvert la marque sur sa première occasion nette, Tolisso concluant un contre et une bonne passe de Cherki (0-1, 53e). Trois minutes plus tard, les deux mêmes hommes rataient la balle du 2-0 (56e).

Les Lyonnais semblaient monter en puissance. Mais sur son premier ballon, le nouveau phocéen Amine Gouiri voyait sa tentative se transformer en offrande pour Mason Greenwood après une attaque rapide consécutive à un corner (1-1, 61e). Et dans la foulée, Marseille prenait les devants sur un jeu à trois avec Adrien Rabiot à la finition (2-1, 64e).

Des Lyonnais trop fragiles

Renversés en trois minutes, Fonseca et ses troupes obtenaient un penalty à la 70e suite à une main de Rabiot. Lacazette faisait face à Geronimo Rulli, dans un copier-coller du match aller qui avait tourné à l’avantage du second. Spécialiste de l’exercice, le portier argentin était cette fois-ci battu (2-2, 72e). Il restait alors du temps pour faire basculer la partie d’un côté ou de l’autre. Et c’est finalement en faveur de l’OM que cela a tourné. Perri a fait ce qu’il pouvait en intervenant aux 78e, 82e et 94e minutes sur des situations chaudes. Il n’a en revanche rien pu faire lorsque Luis Henrique a surgi au deuxième poteau, oublié de tous (3-2, 84e).

Renvoyés à leurs faiblesses, les septuples champions de France ont donc fini par craquer. On est tenté d’écrire qu’il n’y a pas eu de miracle pour la première du nouveau coach. Voilà désormais l’OL, septième, à trois longueurs du sixième Lens, et à cinq du top 4. Battu deux fois par Marseille cette saison, dans des scénarios similaires, l’Olympique lyonnais enchaîne une septième sortie sans succès. Plongé dans le doute, il essayera de rebondir à domicile face à Reims dimanche prochain. Les Rémois, eux aussi, sont dans le creux, ce qui nous donnera une affiche entre deux formations malades. Malheur au vaincu.