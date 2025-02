Ce dimanche, l’OL se déplace à Marseille pour affronter l'OM. Et pour nos consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois, la rencontre s'annonce difficile, mais jouable pour les Lyonnais.

Ce week-end promet d'être très chaud pour l’OL. En effet, il se déplace à Marseille dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre plus que capitale pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers afin de pas être distancés dans la course à l’Europe. Pour cette "Olympico", le club rhodanien devra faire face à un OM en forme cette saison en championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi se classent actuellement deuxième de Ligue 1.

Toutefois, notre consultant Enzo Reale estime que les Lyonnais ne doivent pas se cacher lors de cette rencontre. "Ce sera un duel entre deux styles différents. L’OM met beaucoup d’agressivité et a un jeu de position. Donc, je pense qu’il va falloir être bon dans le pressing pour aller chercher haut et pouvoir récupérer les miettes [...] C’est un match à enjeux. Il va, je pense, nous faire basculer dans le bon ou dans le mauvais wagon. Au classement, le ventre mou commence à se mettre en place. Il va falloir prendre des points à Marseille et même envisager la victoire", a déclaré l’ancien joueur du GOAL FC dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" de lundi.

"Si tu leur imposes un vrai pressing, tu peux les mettre en difficulté"

Pour sa part, Nicolas Puydebois estime que la confrontation devrait se jouer sur la stratégie choisie par l’OL. "Il y a deux philosophies. Est-ce que tu attends pour les contrer ? Est-ce que tu vas les chercher et de poser un pressing fort pour joueur dans leur camp ? Tout dépendra de la tactique mise en place. Fut un temps, on avait ce pressing et cette inversion qui fonctionnait plutôt bien. Mais depuis Paris, c'est beaucoup moins le cas. Les joueurs ne font pas les efforts nécessaires pour être coordonnés. Mais quand tu mets cette formation sur le reculoir et que tu lui imposes un vrai défi, tu peux la mettre en difficulté", a lancé l'ex-gardien, trois fois champion de France (2003-2005).