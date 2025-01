TKYDG : avant OM - OL, le cas Pierre Sage fait parler

Ce lundi, l'actualité de l'OL a été une nouvelle fois décryptée par l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones". Après les deux nuls à Fenerbahçe et Nantes et en attendant le choc contre l'OM dimanche, le cas Pierre Sage a forcément occupé une partie de la discussion.

Il y a une semaine, la mise sous pression de Pierre Sage avait fait sortir de ses gonds Nicolas Puydebois. Le consultant de "Tant qu'il y aura des Gones" avait trouvé injuste la remise en cause du coach. Du moins, il avait surtout appelé les joueurs de l'OL à un peu plus de révolte sur le terrain. Une semaine plus tard, les Lyonnais ont concédé deux nuls à Fenerbahçe (0-0) et à Nantes (1-1). Deux scenarii différents dans le jeu, mais à la même issue avec un seul point pris.

Ludogorets et l'OM au programme cette semaine

La faute notamment à une inefficacité offensive criante depuis plusieurs matchs, avec la disette d'Alexandre Lacazette. Autant de paramètres qui laissent la formation lyonnaise en convalescence. De quoi remettre encore un peu plus en cause la présence de Sage sur le banc de l'OL ? Ce lundi, l'avenir à (très) court terme de l'entraîneur a forcément occupé une majeure partie de l'émission TKYDG.