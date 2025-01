OL : Sage n’a pas résisté à Textor

Pierre Sage et John Textor après la finale de Coupe de France OL – PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant ramené l’OL d’outre tombe la saison dernière, Pierre Sage n’a pas résisté au mois de janvier en dedans de son équipe. Comme il l’a fait à Molenbeek et Botafogo, John Textor a choisi de virer le natif de Lons-le-Saunier, à peine un an après l’avoir nommé.

Depuis le début, il savait que sa date de péremption sur le banc de l’OL était à la merci des résultats de son équipe. Il espérait malgré tout pouvoir s’inscrire sur la durée. Mais, comme un coup de couteau dans le dos, Pierre Sage n’a pas résisté à la manie de John Textor de virer ses entraîneurs dans les clubs de la galaxie Eagle Football. Ce lundi, l’entraîneur lyonnais s’est vu montrer la porte de la sortie, comme avancé par L’Équipe et qui a été confirmé à Olympique-et-Lyonnais. Malgré la proximité de la venue de Ludogorets et du choc contre l’OM en Ligue 1, le propriétaire n’a pas souhaité baigner dans le sentimental et a donc choisi de se séparer de l’homme qui avait ramené l’OL de presque nulle part. Il y a deux semaines, Textor avait avoué que Sage resterait en place "tant qu’il gagnera, c’est le sport".

Gagner, l’OL ne l’a plus fait depuis le 4 janvier dernier et la venue de Montpellier pour la première en 2025. Elle avait été poussive, mais avait le mérite d’être là. Depuis, l’OL a enchaîné une défaite à Brest, une élimination honteuse en Coupe de France et trois nuls. Suffisant pour John Textor afin d’éjecter Pierre Sage du banc lyonnais avec une idée bien précise derrière la tête. Celle de faire de Paulo Fonseca le successeur de l’ancien directeur de l’OL Académie. En tout cas, c'est la dure loi du sport qui touche Sage. Nommé en novembre 2023, il avait permis à l'OL de s'offrir une historique remontée de la dernière place à une 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Seulement, un mauvais mois sur treize auront eu raison de son aventure lyonnaise...