Sans club depuis son limogeage de l’AC Milan, Paulo Fonseca est à la recherche d’un nouveau challenge. L’entraîneur portugais a répondu par la négative à John Textor pour prendre en mains Botafogo mais ne fermerait pas la porte à l’OL.

Comme à l’été dernier, les supporters de l’OL en arrivent à se dire "vivement la fin du mercato". Plutôt calmes depuis plusieurs jours entre Rhône et Saône, le marché des transferts et les rumeurs qui entourent l’effectif lyonnais ont repris du poil de la bête ces dernières heures. La passe compliquée de la formation rhodanienne n’y est sûrement pas étrangère, tout comme le fait que le club doit encore vendre. Toutefois, le poste de Pierre Sage commence lui aussi à être remis en cause, et ce, en interne si l’on en croit les informations de L’Équipe. Dans le dur comme ses joueurs, l’entraîneur lyonnais souhaite logiquement redresser la barre d’une situation loin d’être catastrophique au niveau comptable. Aura-t-il le temps de le faire ? Les deux prochains rendez-vous (Fenerbahçe et Nantes) s’annoncent cruciaux, car John Textor commencerait déjà à prospecter ailleurs.

Sager joue gros cette semaine

Comme avancé en Italie ces dernières heures, le propriétaire américain a sondé Paulo Fonseca. Il apprécie le profil du Portugais depuis plusieurs mois désormais et n’aurait pas été contre le voir prendre le poste à Botafogo. La proposition n’a cependant pas trouvé d’oreille attentive avec Fonseca qui a gentiment repousser le banc brésilien. Il aurait été un peu moins catégorique en ce qui concerne un futur à l’OL. Néanmoins, il souhaiterait avoir des garanties financières et sportives avant de répondre favorablement à l’appel du pied de Textor. Encore faut-il que Pierre Sage n’apporte pas les réponses espérées dans les jours à venir…