OL - Mercato : Toulouse conteste l’arrivée d’Almada à Lyon

Recruté en prêt gratuit cet hiver pour contourner les sanctions de la DNCG, Thiago Almada a connu son premier groupe contre Toulouse. Même si le milieu de l’OL n’est pas entré en jeu, le club toulousain a contesté cette présence sur le banc, en portant réserve avant le match.

Décidément, il ne se passe pas une heure ce lundi sans que l’OL ne fasse les gros titres. Entre la mauvaise passe actuelle sportivement, le mercato qui recommence à faire parler de lui et l’avenir incertain de Pierre Sage, le club lyonnais est au cœur de l’actualité. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que Toulouse a également mis son grain de sel afin de dénoncer les pratiques de John Textor et de la multipropriété.

En marge du nul 0-0 au Parc OL samedi, Damien Comolli et le Téfécé ont choisi de porter une réserve, au moment de la lecture de la feuille de match. En voyant le nom de Thiago Almada, retenu pour la première fois dans le groupe lyonnais, le président du TFC aurait dénoncé une "escroquerie" selon les termes employés par RMC. Une réclamation ferme a depuis été envoyée à la commission des compétitions de la LFP qui va donc maintenant se saisir du dossier.

Match perdu pour les Lyonnais si déclarés fautifs

Le club toulousain dénonce un recrutement illégal puisque l’OL a été interdit de recrutement par la DNCG et que les sanctions ont été confirmées par la FFF il y a quelques jours. Néanmoins, en enrôlant Thiago Almada sous la forme d’un prêt gratuit, le club lyonnais a réussi à contourner ces sanctions. D’ailleurs, les dirigeants lyonnais répètent comme défense que le contrat signé par l’Argentin a été étudié par la DNCG elle-même et validé. Tout comme la qualification enregistrée par la LFP plus de vingt-quatre heures avant OL - Toulouse. En attendant le rapport de la Ligue sur le sujet, l’OL pourrait avoir "match perdu par pénalité" s’il est déclaré fautif. De son côté, Toulouse n’aurait pas match gagné et conserverait simplement son point pris samedi à Décines.