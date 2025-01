OL : Thiago Almada qualifié pour Toulouse

Thiago Almada devrait figurer dans le groupe de l'OL pour recevoir Toulouse samedi (21h05). L'Argentin est bien qualifié pour cette rencontre.

Une chose est sûre, les supporters présents au Parc OL samedi soir (21h05) pour la rencontre entre l'Olympique lyonnais et Toulouse verront Thiago Almada. En effet, le milieu de terrain, recruté en prêt par le club rhodanien en milieu de semaine, sera présenté devant les spectateurs. Sera-t-il en tenue officielle ou dans la peau d'un remplaçant ? Probablement la deuxième solution, même s'il faudra attendre l'annonce du groupe pour en être certain.

Sage avait confirmé qu'il pourrait entrer en jeu

En attendant, on sait que le champion du monde 2022 peut prendre part à cette affiche. Il est qualifié pour intégrer l'effectif, ainsi que l'a indiqué la Ligue sur son site Internet. Avant même cette information, Pierre Sage avec expliqué "qu'aujourd'hui, il n’est pas prêt à jouer un grand temps de jeu, mais s’il confirme ce qu’il montre à l’entraînement, il a des chances qu’il ait quelques minutes contre Téfécé."

Par son profil, Almada pourrait être l'une des pièces d'un entrejeu au nouveau visage pour l'OL. Proche d'un Rayan Cherki, mais capable d'évoluer à un poste plus reculé, l'ancien joueur de Botafogo devra apporter une touche un peu plus créative à l'équipe, et notamment au duo Corentin Tolisso - Nemanja Matić. Mais en attendant, on observera surtout ses premiers pas dans le Rhône, possiblement prévus pour le 18 janvier lors de la 18e journée de championnat.