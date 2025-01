OL - Toulouse : un peu plus 40 000 billets vendus

En ce vendredi après-midi, l'OL a vendu un peu plus de 40 000 billets pour la réception de Toulouse samedi soir (21h05).

Forcément, les derniers résultats ont quelque peu refroidi les spectateurs, en plus des températures très basses attendues samedi soir à Lyon et à Décines. A un peu plus de 24 heures de la rencontre, l'OL a vendu pour un peu plus de 40 000 places de son duel face à Toulouse (21h05).

En dernier lieu, l'affluence devrait se situer un peu en dessous des 45 000. Ils ne seront probablement pas autant que face à Montpellier le 4 janvier dernier. Ce jour-là, un samedi à 21 heures également, l'Olympique lyonnais avait disposé difficilement de la lanterne rouge (1-0) devant 48 162 supporters.

Présentation d'Almada

Mais depuis, les hommes de Pierre Sage ont perdu à Brest (2-1) et ont été éliminés de la Coupe de France par Bourgoin (2-2, 4-2 tab). Cela impacte logiquement la fréquentation de l'enceinte décinoise pour ce duel contre le huitième. Cependant, les personnes présentes dans les travées du Grand Stade auront le privilège de voir, potentiellement, les premiers pas de la dernière recrue, Thiago Almada, dans son nouveau jardin. A ce sujet, une présentation de l'Argentin est prévue pour lui souhaiter la bienvenue.