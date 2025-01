OL : et maintenant, que fait-on ?

Tombé plus bas qu'il ne l'a jamais été cette saison suite à son élimination à Bourgoin, l'OL doit réagir. Mais comment, avec quels ingrédients ?

Le constat était déjà le même après la déroute brestoise du 11 janvier (1-2). Et il ne s'est pas amélioré, au contraire, après la piteuse sortie de route en Coupe de France à Bourgoin mercredi. Aujourd'hui, cela fait un mois que l'OL semble avoir perdu son jeu et beaucoup de choses qui lui ont permis de grimper jusqu'au 5e rang en Ligue 1 et à la 4e place en Ligue Europa.

Or, le staff et les joueurs sont à court d'idées, du moins dans ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, pour inverser la tendance. Pourtant, il faudra bien avancer, car si une épreuve s'est achevée pour lui le 15 janvier, deux autres restent à négocier, et elles seront cruciales pour la suite de son histoire, sportivement et financièrement.

Rejouer rapidement, la bonne chose pour l'OL ?

Au lendemain de cette "déshonorante" prestation, pour reprendre les termes de Moussa Niakhaté, tout le monde s'alignait pour souligner les bienfaits d'un calendrier dense dans ce genre de moment. "Ce qui est bien dans le football, c'est que ça enchaîne très vite, a commenté le défenseur central. Dès samedi face à Toulouse, on a l'opportunité, pas de se rattraper, mais de montrer un plus beau visage. Et jeudi prochain en Turquie également (contre Fenerbahçe), ou encore le dimanche suivant à Nantes."

Pierre Sage ne disait pas autre chose. "On est dans une situation où il va falloir se relever puisqu’on est tombés très bas et on a une échéance très proche. On a une réelle opportunité ce week-end avec les confrontations directes à côté. Il est important de tout de suite redresser la tête et de remettre les énergies pour notre objectif du championnat puis de la Coupe d’Europe. C’est là qu’on voit les grands hommes dans ces moments-là, a martelé l'entraîneur. On s’est mis dans un contexte délicat et on a l’opportunité de montrer qu’on est capables d'inverser ça. Ç'a souvent été le cas quand on a été au pied du mur. Aujourd'hui, nous y sommes, donc à nous d'absolument réagir."

"La source de nos problèmes est en interne", Sage

Une fois qu'on a dit cela, que l'appel à la réaction a été passé, il n'en reste pas moins que l'Olympique lyonnais a des problèmes à résoudre. "Le plus important, c'est la suite. Cette élimination, on a beau vouloir faire machine arrière, on n’y arrivera pas. Il est important d'aller de l'avant. Tout le monde est rapidement rentré chez-soi pour digérer individuellement. Maintenant, il faut resserrer les liens et assurer ça ensemble, car la source de nos problèmes est bien en interne et pas chez nos adversaires", a confié le coach originaire du Jura.

Quel remède s'offre à l'OL dans cette période complexe ? A vrai dire, nous ne savons pas, et Niakhaté non plus, à priori. "Si j'avais les réponses pour sortir de la mauvaise passe, je les aurais déjà données au reste du groupe. On va donc aller les chercher tous ensemble, et le plus vite possible. On ne se ferme à rien. Il faudra forcément se parler, se dire les choses, la vérité, c'est obligatoire, mais on sera surtout attendus sur le terrain, a appuyé le Sénégalais. On devra vite trouver des solutions car nos objectifs ne vont pas nous attendre. On a une responsabilité qui nous dépasse, nous les joueurs, et il faut bien en avoir conscience."

Échanger est aussi une possibilité évoquée par Pierre Sage. "Il nous faudra beaucoup de discussions, que l'on revienne à nos objectifs, et aux chemins qui feront qu'on les atteindra, a indiqué le technicien français. Si on veut se qualifier pour la Ligue des champions via le championnat, il va falloir battre Toulouse, et pour cela, il y a des choses à mettre en place. Il faudra que les énergies soient en direction de deux missions, l'emporter et mieux jouer que ce que l'on fait jusqu'à présent."

Retrouver l'état d'esprit de l'automne

Au-delà de la réunion collective, la fameuse, celle pour se "dire les choses", Niakhaté exhorte tout le monde à revenir à l'état d'esprit qui les accompagnait entre octobre et mi-décembre. "Gardons la tête froide. On peut se remémorer pourquoi, à un moment donné, on a eu de bons résultats, pourquoi le stade était en fusion... Car on mettait les ingrédients nécessaires, et notamment l'intensité. Reprenons ce qu'on faisait bien et poursuivons le travail. On doit respecter les fondamentaux, ne pas perdre son duel, vouloir dominer l'adversaire, et en faisant ça, ça ira déjà mieux, a énuméré le footballeur de 28 ans. Ça nous permettra de retrouver notre football, parce qu'on a dans la qualité dans le groupe."

Était-ce la claque qu'il fallait pour réveiller les Rhodaniens ? Il faut l'espérer. En tout cas, Sage attend de la réception du TFC qu'elle "remette le train OL sur les rails par la performance et le résultat qui nous ramènent vers nos ambitions. Mais aussi que la confiance revienne, que la prise d’initiative soit de nouveau au rendez-vous et que de moins en moins de joueurs soient inhibés, pour qu'on revienne à l'équipe qu'on était à l'automne, a-t-il poursuivi. On se doit d'avancer désormais. Si on était là pour se trouver des excuses à chaque difficulté et aux défaites, cela veut dire que la rencontre de samedi ne devrait même pas avoir lieu. A nous de regarder positivement vers l'avant, c'est le message qu'il faut faire passer." Le terrain fera foi, ou non, d'un début de guérison.