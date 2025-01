Dans un texte publié sur ses réseaux sociaux, Warmed Omari a présenté ses excuses après l'élimination à Bourgoin en Coupe de France. Moussa Niakhaté a pris la défense de son coéquipier.

Au lendemain de la déroute pitoyable vécue à Bourgoin par l'OL (élimination aux tirs au but en 16es de finale de la Coupe de France), il n'y avait pas de sourire à Décines. Pourtant, il fallait bien repartir au travail, essayer de se montrer combatif, alors que Toulouse viendra samedi pour la 18e journée de Ligue 1. Les mots étaient durs pour évoquer la performance des Rhodaniens à Pierre-Rajon.

"C’est l’ensemble des joueurs qui a failli"

Lors de la conférence de presse de jeudi, Moussa Niakhaté a notamment été interrogé sur la boulette de Warmed Omari, qui a engendré le second but, celui de l'égalisation, du FCBJ. Le Sénégalais a pris la défense de son partenaire. "Avant d’être mon coéquipier, c’est mon ami. Nous avons beaucoup discuté, et je serai toujours là pour lui. Des erreurs, nous en faisons tous. J’en ai moi-même commis une lors de la première journée de championnat (contre Rennes). Ce qu’il faut, c’est se relever rapidement et aller de l’avant, a-t-il martelé, au cours d'un discours volontaire. Il a fait une faute, mais si nous avons été sortis, cela n’a rien à voir avec ça. Le match aurait dû être plié dès la première mi-temps. C’est l’ensemble des joueurs qui a failli."

Le principal concerné, prêté par Rennes à l'Olympique lyonnais, s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux. "Peuple lyonnais, je tiens à m'excuser en mon nom et au nom de l'équipe pour cette élimination. Nous retournons au travail avec l'objectif de vous offrir les résultats positifs que vous méritez. Nous ferons tout notre possible pour vous donner une belle deuxième partie de saison. Merci pour votre soutien", a écrit l'international comorien. Des paroles qui devront de toute manière être suivies par des actes pour avoir un véritable impact.