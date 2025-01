Niakhaté (OL) : "Le coach sait pourquoi il fait beaucoup tourner"

Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

À la suite de l'élimination de l'OL en Coupe de France, Moussa Niakhaté a été interrogé sur le non-match des Lyonnais. Et le défenseur sénégalais s'est notamment exprimé au sujet du turnover défensif réalisé par Pierre Sage.

Après avoir été éliminé par Bourgoin-Jallieu en 16es de finale de Coupe de France, l'OL doit rapidement se relancer. Effectivement, les Lyonnais affrontent Toulouse ce samedi (21h05) pour la 18e journée de Ligue 1. Ce match de la rédemption va devoir passer par une assise collective et surtout défensive. Sur les onze derniers matchs, les Lyonnais n'ont réussi à garder leur cage inviolée qu'à trois reprises. Le match de Coupe a d'ailleurs montré une certaine fragilité avec la doublette Omari - Niakhaté. Ce dernier a d'ailleurs été interrogé sur le turnover fréquemment observé en défense centrale.

"On doit s'adapter à toutes les situations"

Depuis le début de la saison, Pierre Sage a souvent modifié sa défense centrale au fur et à mesure des prestations des uns et des autres. Un roulement qui ne pose aucun problème au défenseur lyonnais. "Le coach sait pourquoi il tourne beaucoup. On était sur trois compétitions différentes avec beaucoup de matchs. Tout le monde a son mot à dire et tout le monde peu joueur dans cette effectif-là. Mais il a une stratégie en place."

Pourtant, on dit généralement qu'une défense centrale a besoin d'automatismes pour performer. Depuis le début de la saison, les doublettes s'enchaînent cependant. Le constat que tout ne tourne pas rond défensivement ? Moussa Niakhaté assure que ce roulement ne doit pas être un problème ou une excuse. "C’était mon premier match avec Warmed (Omari). Personnellement, moi ça ne me change pas. Que je joue avec Warmed, Duje, Clinton ou bien avec X ou Y. En tant que joueur professionnel, on doit s’adapter à toutes les situations. On est des joueurs de l’Olympique lyonnais et donc des joueurs de qualité. Personnellement cela ne me pose aucun problème de jouer avec qui que ce soit tant que c’est pour le bien de l’OL et qu’on gagne le match."