Kumbedi et Benrahma titulaires pour OL - Toulouse

Ce samedi, l’OL va tenter de relever la tête contre Toulouse. Pierre Sage a choisi d’instaurer un 4-3-3 avec Saël Kumbedi, latéral droit, et Saïd Benrahma à la place de Malick Fofana.

Après la défaite à Brest et l’humiliation à Bourgoin en milieu de semaine, l’OL ne veut pas d’une nouvelle contreperformance ce samedi contre Toulouse. Avec les défaites de Monaco, Nice et Lens, les Lyonnais ont une belle occasion de recoller au podium et de se remettre la tête à l’endroit. Encore faut-il s’imposer contre Toulouse et cela ne semble pas gagné d’avance, même si le Téfécé reste une des proies favorites de l’OL. Pour ce rendez-vous de la 18e journée de Ligue 1, Pierre Sage a choisi de revenir au 4-3-3 après le passage à une formation avec un meneur à Bourgoin. Avec l’absence de Lacazette, Georges Mikautadze est logiquement titulaire en pointe et sera accompagné par Rayan Cherki sur sa droite et Saïd Benrahma à gauche. L’Algérien profite de la baisse de régime de Malick Fofana ces dernières semaines pour enchaîner une deuxième titularisation de suite.

Tolisso de nouveau capitaine

Cette surprise n’est pas la seule dans le onze lyonnais ce samedi soir. Si Clinton Mata rebascule de nouveau dans l’axe avec Moussa Niakhaté, la tache de latéral droit n'incombera pas à Ainsley Maitland-Niles. Malade en milieu de semaine, l’Anglais a quand même été retenu dans le groupe, mais ce sera Saël Kumbedi qui sera titularisé à droite. De retour de blessure, Nicolas Tagliafico retrouve le couloir gauche à la place d’Abner. Au milieu, le trio Veretout - Matic - Tolisso, qui aura encore le brassard, tentera de montrer un visage plus conquérant.

La composition de l’OL contre Toulouse : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso (cap.) - Cherki, Mikautadze, Benrahma