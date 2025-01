Toulouse, un rival qui réussit très bien à l'OL

Les joueurs de l’OL fêtent le but de Fofana à Toulouse (Twitter de Rayan Cherki)

Ce samedi, l’OL accueille Toulouse dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Les Lyonnais devront faire face à des Toulousains performants depuis le début de la saison en championnat.

L'OL reçoit Toulouse ce samedi (21h05) pour la 18e journée de championnat. Un match qui s’annonce difficile pour les hommes de Pierre Sage puisqu’ils devront faire face à des Toulousains très bien classés en championnat. En effet, Carles Martínez et ses hommes sont actuellement 8e de Ligue 1 à seulement quatre petits points des Lyonnais (6e). L'enjeu est de taille pour les deux formations dans la course à l'Europe. La venue de Toulouse doit permettre à l'OL de repartir sur de nouvelles bases après la défaite à Brest et l'élimination à Bourgoin. Ce rachat à Décines se fera d'ailleurs sans Alexandre Lacazette, qui apprécie pourtant très bien la formation du Sud-Ouest de la France.

Invaincu à domicile face à Toulouse depuis 29 confrontations

Toutefois, l’OL a plutôt obtenu de très bons résultats face à Toulouse ces dernières années. En effet, les Lyonnais n’ont perdu aucun de leurs 16 derniers matchs face aux Toulousains (14 victoires et 2 nuls). De plus, l'Olympique lyonnais reste invaincu à domicile contre Toulouse depuis 29 rencontres (22 victoires et 7 nuls). La dernière défaite du club rhodanien à domicile contre les Violets remonte au 18 mai 1966 (1-0). En Ligue 1, seule une autre équipe surpasse cette performance : le PSG, avec 34 matchs sans défaite à domicile face à Strasbourg. Reste à espérer que les hommes de Pierre Sage ne mettent pas fin à cette dynamique historique.