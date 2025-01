Pour leur premier match officiel en 2025, les U17 de l’OL sont restés dans la lignée de leur premier semestre. Menant 2-0 à la pause, les jeunes Lyonnais se sont inclinés 3-2 contre Lyon-La Duchère.

On prend les mêmes et on recommence… Malheureusement, pour les U17 de l’OL, c’est avant tout dans les erreurs qu’ils ont encore performé ce samedi matin du côté de Meyzieu. Pour leur première sortie en 2025, les joueurs d’Amaury Barlet ont une nouvelle fois raté le coche, trahis par leurs errements défensifs, comme c’est le cas depuis maintenant seize journées de championnat.

Avant les vacances d’hiver, les Lyonnais avaient déjà manqué de faire une bonne opération au classement. Ils avaient concédé un nul à Bastia (2-2) en match en retard. Bis repetita ce samedi contre Lyon-La Duchère. Dans la lignée du voyage en Corse, l’OL est rentré aux vestiaires avec un break d’avance. Kenan Dagonay, déjà buteur à Bastia, avait permis aux siens de mener 2-0 dès la demi-heure de jeu après l’ouverture du score de Mathieu Hoareau (26e).

Un nouveau derby contre Saint-Priest samedi prochain

Malheureusement, cette formation lyonnaise est incorrigible et a encore laissé des points bêtement en route dans la course aux play-offs. Au lieu de se rapprocher de la tête et de Saint-Priest, deuxième, l’OL va peut-être retomber à la 10e place après cette 16e journée. La faute à une deuxième mi-temps indigeste avec trois buts encaissés. Lyon-La Duchère n’en demandait pas tant dans ce derby de reprise.

En marquant à la 49e minute, Kemeche a relancé le match avant que Baldé (76e) ne remette les deux formations à égalité. Le coup de grâce est venu à la 90e avec le troisième but duchérois par l’intermédiaire de Djahl. Prochain rendez-vous samedi prochain avec un nouveau derby, contre l’ASSP cette fois. De quoi avoir encore plus de regrets d’avoir laissé filer trois points pour cette reprise.